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Бах пообещал и впредь проверять на допинг российских спортсменов чаще других

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что усиленное допинг-тестирование российских спортсменов будет продолжаться. Об этом он заявил в воскресенье, 25 февраля.

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Бах рассказал, что отстранение РУСАДА (Российского антидопингового агентства) не означает, что российские спортсмены не тестируются сейчас и не будут тестироваться впредь.

«Тестирование будет проводиться в рамках международного мониторинга при участии международных федераций», — цитирует его ТАСС.

Более того, он пообещал усиленное внимание к российским спортсменам и в будущем.

8 февраля стало известно, что WADA рассчитывает на восстановление в правах РУСАДА через несколько месяцев после окончания Олимпийских игр 2018 года.

В ноябре 2018 года совет учредителей WADA отказал РУСАДА в восстановлении статуса, несмотря на принятые РФ меры и выполнение требований антидопингового агентства.

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