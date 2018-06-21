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Путин призвал активизировать работу ОКР для развития отечественного спорта

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более активного взаимодействия Олимпийского комитета РФ со спортивными организациями с целью развития отечественного спорта.

На встрече с новым главой ОКР Станиславом Поздняковым глава государства отметил, что нужно более интенсивно работать как с федерациями и профильными министерствами внутри страны, так и со структурами за ее пределами, в частности с Международным олимпийским комитетом. При этом Путин подчеркнул, что за последние годы в российском спорте сделано многое.

«Вы добились ярких результатов и побед, о чем говорит и во всяком случае до сих пор то, как проводится чемпионат мира по футболу, ну и прежние наши достижения тоже об этом говорят. Но и проблем много в российском спорте», — цитирует главу государства ТАСС.

Президент России также поздравил четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова с избранием на пост президента ОКР, который был утвержден на эту должность по итогам голосования 29 мая.

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