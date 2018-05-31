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Третьяк назвал причину голосования за Позднякова при выборе главы ОКР

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Станислав Поздняков эффективно работал, будучи вторым человеком в Олимпийском комитете России в очень сложное время.

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Так легендарный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион, член исполкома ОКР Владислав Третьяк объяснил в интервью «Известиям», почему при выборе нового главы Олимпийского комитета 29 мая проголосовал за избранного президента ОКР.

Он рассказал, что очень тесно работал с Поздняковым последние полтора года, когда тот занимал пост первого вице-президента ОКР.

«Я пережил много Олимпиад, но такого сложного положения, в котором находился ОКР, не было никогда. Поздняков был в эпицентре этих проблем, провел очень много толковых совещаний с федерациями и командами. Грамотно работал в качестве второго человека в ОКР, набрался очень большого опыта. Затем был главой нашей делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане и сыграл большую роль в том, что нам возвратили флаг после Игр, а ОКР вернули статус в системе МОКа. Ну и как спортсмен он настоящий боец. Четырехкратный олимпийский чемпион — не каждому дано такого добиться», — отметил Владислав Третьяк.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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