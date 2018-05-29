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Олимпийский комитет России выбрал нового главу

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР), говорится в микроблоге организации в социальной сети Twitter.

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Ранее Поздняков занимал пост вице-президента ОКР.

За его кандидатуру проголосовали 214 делегатов (78,7 %), четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов получил 56 голосов (20,6).

С 2010 года ОКР возглавлял Александр Жуков. В начале мая он заявил, что не будет участвовать в выборах президента организации.

Станислав Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. Его мать была врачом, а отец военным. В 1999 году новый глава ОКР окончил факультет физической культуры Новосибирского государственного педуниверситета, а затем обучался в аспирантуре. 

С 1982 года Поздняков начал заниматься фехтованием, а в 1989 году одержал победу на юношеском первенстве СССР в Алма-Ате. Позднее он становился чемпионом Олимпиады в командных соревнованиях, девять раз выигрывал чемпионат мира в личном первенстве и более 10 раз чемпионат Европы.  Кроме того, спортсмен является шестикратным обладателем Кубка мира пятикратным чемпионом России в личном первенстве. 

Поздняков завершил спортивную карьеру в 2008 году. В разные годы он являлся депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов, тренировал сборную России по фехтованию, а также работал в качестве первого вице-президента Федерации фехтования РФ.

Жизни и карьере спортсмена посвящен документальный фильм Эллы Давлетшиной «Станислав Поздняков» (2008). 

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