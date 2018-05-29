Общие расходы ОКР за три года составили более 8 млрд рублей

Общая сумма фактических расходов Олимпийского комитета России (ОКР) в период с 2014 по 2017 год составила 8 млрд 227,6 млн рублей.

54% средств (4 млрд 448 млн рублей) было израсходовано на уставные цели — развитие спорта высших достижений, разработку и реализацию программ содействия подготовке российских спортсменов и обеспечения участия олимпийской делегации РФ в Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

На развитие массовых видов спорта израсходовано 14% или 1 млрд 178,9 млн рублей.

Практически половину всех поступлений (44,5%) составили доходы от предпринимательской деятельности, вторую часть составили пожертвования частных лиц и организаций.

Возглавляющий ОКР с 2010 года Александр Жуков в начале мая заявил, что не будет участвовать в выборах президента организации. В выборах планируют принять участие четыре кандидата, в том числе вице-президент организации, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.