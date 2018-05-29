Прямой эфир

Общие расходы ОКР за три года составили более 8 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общая сумма фактических расходов Олимпийского комитета России (ОКР) в период с 2014 по 2017 год составила 8 млрд 227,6 млн рублей.

54% средств (4 млрд 448 млн рублей) было израсходовано на уставные цели — развитие спорта высших достижений, разработку и реализацию программ содействия подготовке российских спортсменов и обеспечения участия олимпийской делегации РФ в Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

На развитие массовых видов спорта израсходовано 14% или 1 млрд 178,9 млн рублей.

Практически половину всех поступлений (44,5%) составили доходы от предпринимательской деятельности, вторую часть составили пожертвования частных лиц и организаций.

Возглавляющий ОКР с 2010 года Александр Жуков в начале мая заявил, что не будет участвовать в выборах президента организации. В выборах планируют принять участие четыре кандидата, в том числе вице-президент организации, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Жуков: «Президент ОКР должен быть освобожденным»
Глава Олимпийского комитета России — об уходе со своего поста и качествах, необходимых его преемнику
Чемпион ОИ по плаванию Попов намерен баллотироваться в президенты ОКР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017