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Александр Жуков: «Президент ОКР должен быть освобожденным»

Глава Олимпийского комитета России — об уходе со своего поста и качествах, необходимых его преемнику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В конце мая Александр Жуков сложит с себя полномочия президента Олимпийского комитета России (ОКР). О том, что он не будет в третий раз баллотироваться на этот пост, первый заместитель председателя Государственной думы РФ объявил в начале мая. Полномочия Александра Жукова на должности главы ОКРа закончатся 31 мая — в этот же день Олимпийское собрание выберет ему замену. Сейчас на эту должность претендуют два кандидата — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, первый вице-президент ОКРа, президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков.

О причинах, побудивших его покинуть ОКР, и качествах, которыми должен обладать его преемник, Александр Жуков рассказал в интервью «Известиям».

— Решение не выдвигать свою кандидатуру в президенты ОКРа на третий срок вы объяснили желанием сосредоточиться на работе первым заместителем председателя Государственной думы РФ. Но в 2010 году вы приходили в ОКР, совмещая этот пост с работой заместителем председателя правительства, а потом шесть лет совмещали его с деятельностью в Думе. Что изменилось? График в Госдуме стал жестче?

— Нет, дело не в этом. Просто действительно надо, чтобы человек, который возглавляет Олимпийский комитет, был в нем на полной занятости. Посвящал всё свое рабочее время именно работе президентом ОКРа, все свои силы направлял именно на это. Очень много дел и в олимпийском движении, и в Государственной думе, чтобы всё это совмещать. Поэтому я однозначно уверен, что президент ОКРа должен быть освобожденным. 

— Во главе координационной комиссии по подготовке к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине тоже не останетесь?

— Конечно, нет. Эта работа связана с работой во главе ОКРа и постоянным взаимодействием с МОКом, оргкомитетом Олимпиады в Пекине и другими международными спортивными структурами. Нельзя заниматься этим, не будучи каждодневно погруженным в работу олимпийского движения.

— Какие основные достижения и неудачи вы можете выделить за восемь лет своей работы во главе ОКРа?

— Пока воздержусь от ответа на ваш вопрос. Расскажу об этом на ближайшем Олимпийском собрании, на котором окончательно сложу полномочия президента ОКРа, а делегаты выберут нового руководителя. 

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