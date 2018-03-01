Старался как МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Это решение было принято по окончании проверок допинг-тестов, сданных во время Игр в Пхенчхане. По словам президента ОКР Александра Жукова, все пробы наших атлетов — за исключением ранее выявленных случаев с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой — оказались отрицательными.

Александр Жуков подчеркнул, что особую роль в восстановлении ОКР в правах сыграли глава российской делегации в Пхенчхане трехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков и глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

— Вы знаете, что последние три месяца были одними из самых трудных в истории российского спорта, — заявил глава ОКР. — Мы должны были выполнить много условий до и во время Игр. Станислав Поздняков практически каждый день общался с группой по восстановлению. Особую роль сыграл и авторитет Виталия Смирнова. Это очень знаменательный день для нас, ведь ОКР вновь является абсолютно полноправным членом олимпийской семьи.

Виталий Смирнов, занимавший пост президента ОКР с 1992 по 2001 год, отметил, что большинство членов МОКа не видят будущее мирового спорта без российских атлетов.

— Вклад России в международное олимпийское движение никто не преуменьшает, — рассказал Виталий Смирнов. — На мой взгляд, главными действующими лицами в восстановлении ОКР были наши спортсмены. Они проявили лучшие черты нашего народа, их мужество и достоинство вызывали, безусловно, восхищение. Думаю, это повлияло на оперативность решения МОКа. Со своей стороны, как председатель НОАК, должен сказать, что мы дали повод в себе усомниться и нам предстоит большой путь, чтобы избавиться от ошибок, которые были в прошлом.

Членство ОКР было приостановлено исполкомом МОКа 5 декабря 2017 года из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В результате этого решения отечественные спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

— Безусловно, положительный момент, что МОК вернул ОКР аккредитацию, но пока сложно предсказывать, как будут в дальнейшем складываться наши отношения с этой международной организацией, — заявил «Известиям» президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков. — Нужно дальше выстраивать отношения, чтобы ситуация, которая сложилась во время Игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, больше никогда не повторялась. Всё, что требуется от спортсменов и федераций, мы выполняем и беспрекословно следуем всем указаниям.

Сам Александр Зубков также был лишен двух золотых медалей Игр-2014 в Сочи и до сих пор продолжает отстаивать свои права в судебных инстанциях.

— Я еще не получил мотивировочную часть решения CAS, — рассказал он. — Когда я получу ее, буду думать о дальнейших шагах по отстаиванию своих прав. У многих российских спортсменов похожая ситуация. Думаю, разбирательства относительно наших спортсменов и нашей страны со стороны чиновников МОКа будут длиться еще очень и очень долго.

Если ОКР удалось восстановить свой статус, то Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не признано соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Из-за отсутствия лицензии у РУСАДА у организаторов международных соревнований в нашей стране могут возникнуть дополнительные проблемы. С 1 апреля 2018 года вступает в силу вспомогательный документ WADA, согласно которому организация рекомендует международным федерациям принимать заявки на проведение международных соревнований только от тех стран, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства.

В будущем данный пункт теоретически может попасть и в сам кодекс, который уже обяжет международные федерации отказать России в проведении международных соревнований, но это произойдет не раньше 2021 года. Однако это поставит некоторые международные федерации в очень сложное положение. В ряде видов спорта — например, в шахматах или в борьбе — Россия проводит огромное количество соревнований. А надежда на скорое восстановление РУСАДА пока весьма призрачна — для этого РФ потребуется признать доклад Ричарда Макларена, который был официально опровергнут Следственным комитетом России.

— К сожалению, пока наши взаимоотношения с WADA по полному восстановлению статуса РУСАДА не завершены, — заявил «Известиям» глава ОКР Александр Жуков. — Это будет не менее сложный процесс, чем восстановление ОКР. И эту работу надо завершить как можно скорее.

WADA признало РУСАДА несоответствующим всемирному антидопинговому кодексу после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали «дорожную карту» по восстановлению членства РУСАДА в международном агентстве.

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