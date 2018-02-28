WADA ответило на решение МОКа о восстановлении членства ОКР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Международного олимпийского комитета (МОК) на восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР).

В организации «во избежание сомнений» решили напомнить, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) «остается несоответствующим кодексу WADA», передает РБК.

Отмечается, что РУСАДА до сих пор не выполнило критерии, которые были представлены в «дорожной карте».

Как писал портал iz.ru, МОК в среду, 28 февраля, объявил о восстановлении членства ОКР в организации, поскольку пробы российских спортсменов были признаны «чистыми» от допинга.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала. К соревнованиям были допущены лишь отдельные российские атлеты, которые выступали под нейтральным флагом.

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