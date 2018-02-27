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МОК передал ФКР видеоматериалы по делу керлингиста Крушельницкого

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Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
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Международный олимпийский комитет (МОК) передал российской Федерации керлинга все видеоматериалы по делу Александра Крушельницкого, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил.

По его словам, федерация сотрудничает со Следственным комитетом.

«Как только мы узнали о проблеме, мы сразу подали письмо в Следственный комитет, уже обратная реакция поступила, в ближайшее время планируются встреча и допросы нас, как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время», — приводит слова Свищева «Федеральное агентство новостей».

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх. Позднее в пробе российского спортсмена был обнаружен мельдоний.

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