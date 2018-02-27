Глава Федерации керлинга объяснил концентрацию мельдония у Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о концентрации мельдония в допинг-пробе керлингиста Крушельницкого на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

По его словам, обнародованные показатели говорят об одноразовом приеме таблетки. В первой пробе спортсмена было обнаружено 8,1 мкг вещества на мл, а во второй пробе уже 5,7 мкг.

Свищев уверен, что резкое падение говорит исключительно о разовом приеме препарата и утверждает, что для того, чтобы достичь такого показателя, не нужно даже целой таблетки, достаточно просто соприкосновения кристалла и стакана, приводит его слова «Газета.ру».

Также глава ФКР отметил, что сейчас совместно со Следственным комитетом собираются сведения о происшествии, после чего обратятся в Международную федерацию керлинга, которая будет принимать решение о сроке дисквалификации.

Дмитрий Свищев уточнил, что остается возможность, что отстранения не будет, но говорить о возможности возвращения медали Александру Крушельницкому говорить сложно. По его словам, таких прецедентов не было, но если удастся доказать, что спортсмена подставили, то можно будет попытаться. Также он отметил, что Крушельницкий в данный момент лицо пострадавшее.

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