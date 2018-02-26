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CAS опубликовал мотивировочную часть по делу керлингиста Крушельницкого

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Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, уличенного в применении запрещенных препаратов.

Согласно документу, в доинг-пробе А российского спортсмена был обнаружен мельдоний, его концентрация составила 8069 нг/мл. Вскрытие пробы Б подтвердило нарушение антидопинговых правил. Крушельницкий был дисквалифицирован, а результаты на Олимпиаде-2018 аннулированы.

В CAS отметили, что российский спортсмен «оставляет за собой право добиваться сокращения дисквалификации или полного оправдания в данном деле, ссылаясь на принцип отсутствия вины или халатности», передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх. В связи с нарушением антидопинговых правил спортсмены были лишены завоеванных наград.

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