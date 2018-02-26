Молодежь не подвела

Российские атлеты, выступавшие в нейтральном статусе и под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей на Играх в Пхенчхане — в копилке нашей команды оказались две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. В неофициальном общекомандном зачете Россия расположилась на 13-м месте. Конечно, по количеству золотых медалей наша команда показала не самый лучший результат в своей олимпийской истории. Однако по общему количеству медалей нынешний результат россиян выше, чем в Ванкувере-2010 (15) и Солт-Лейк-Сити-2002 (13).

По мнению министра спорта РФ Павла Колобкова, в сложившихся условиях российские атлеты показали свой максимум и ими можно гордиться.

— Я искренне рад тому, как на Играх выступила наша молодая команда, ведь большая часть российских спортсменов дебютировали на Олимпиаде. Мы проделали огромную работу для их подготовки к этим стартам. И ребята нас не подвели. Они все герои — без исключения. Несмотря на всю сложность ситуации, они показали твердый характер, силу воли и высокие результаты. Эти Игры открыли много ярких имен. Например, 21-летний Александр Большунов стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре медали на одной Олимпиаде, Андрей Ларьков выиграл две медали, Никита Трегубов показал потрясающий результат в скелетоне. Порадовали наши хоккеисты, фристайлисты, в фигурном катании у нас три медали.

На церемонии закрытия российские спортсмены прошли под олимпийским флагом, так как МОК продлил отстранение ОКР до перепроверки всех допинг-проб россиян. Знаменосцем сборной России, как и на открытии Игр, стал волонтер.

— Решение МОКа не может сломать волю и характер российских спортсменов, которые они неоднократно демонстрировали. И финальный хоккейный матч это еще раз доказал, — подчеркнул Павел Колобков. — Уверен, на фоне вопроса по восстановлению членства ОКР победы наших ребят не померкнут.

Церемония закрытия прошла на временном Олимпийском стадионе, который был возведен специально к Играм-2018 и будет разобран после их окончания.

— Церемония получилась красочной и интересной — атмосфера праздника чувствовалась, — рассказал «Известиям» серебряный призер Игр-2018 скелетонист Никита Трегубов. — Но во время самих соревнований и в дни между ними лично я не чувствовал масштабности происходящего. В Сочи всё было куда более впечатляющим и увлекательным. Конечно, мы хотели выйти на церемонию закрытия под российским флагом, но в МОКе приняли иное решение.

Вполне возможно, что вскоре мы забудем о нейтральном статусе и вновь вступим в олимпийскую семью. По крайней мере такое мнение высказала глава комиссии МОКа по работе со спортсменами-олимпийцами из России на Олимпиаде в Пхенчхане Николь Хоеверц.

— Мы анализировали поведение делегации олимпийских атлетов из России (ОАР) на протяжении соревнований в Пхенчхане, — сказала она. — В частности, уважение решения исполкома МОКа от 5 декабря 2017 года. Значительных нарушений по всем пунктам представителями нашей комиссии замечено не было. Не было и никаких прецедентов с российскими болельщиками. Они культурно поддерживали свою команду. ОКР выплатил $15 млн на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОКом, WADA и международными спортивными федерациями. Этот пункт был одним из критериев, выполнение которых было необходимо для восстановления членства Олимпийского комитета России в МОКе. Все остальные декабрьские решения исполкома МОКа также были выполнены российской делегацией. Но два допинговых инцидента со спортсменами ОАР во время Олимпиады повлияли на наше решение не рекомендовать исполкому МОКа восстанавливать в правах ОКР до окончания Игр.

Речь идет о двух допинговых скандалах, которые стали ложкой дегтя в выступлении российских спортсменов на Играх-2018. В пробе керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Он вместе со своей женой и напарницей Анастасией Брызгаловой был лишен завоеванной в миксте бронзовой медали. Позднее положительную пробу сдала бобслеистка Надежда Сергеева, в анализах которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

— Думаю, возвращение полноценного статуса ОКР не за горами, — заявил «Известиям» член МОКа, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. — МОК доволен действиями России, ее работой по искоренению допинга, которая была проделана по всей стране. К сожалению, два эпизода в Корее немного испортили общую картину, хотя комиссия Хоеверц признает, что истории Крушельницкого и Сергеевой носят локальный, а не системный характер. Поэтому я верю, что скоро спортсменам из России вернут возможность выступать на Олимпиаде под названием своей страны, своим флагом и со своим гимном. И в этом статусе они приедут на следующие Игры.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

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