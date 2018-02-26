Глава федерации керлинга РФ объяснил, как подставили Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев объяснил, каким образом мельдоний мог попасть в допинг-пробу российского керлингиста Александра Крушельницкого и почему объем найденного в пробе вещества доказывает, что спортсмена подставили.

Свищев вновь обратил внимание на то, что в пробе Крушельницкого оказалось всего 8069 нг/мл милдроната. Рассказывая «Спорт-Экспрессу» о способах попадания вещества в организм спортсмена, глава ФКР отметил, что для этого злоумышленнику даже не пришлось идти на серьезные ухищрения.

«Кроме того, я прочитал материал, который опубликовал изобретатель этого «чудо-лекарства». И он четко сказал, чтобы получить такую концентрацию препарата (8069 нг/мл), не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово. В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл — это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение», — объяснил Свищев.

Как отметил глава ФКР, всем уже очевидно, что это был именно вброс таблетки. Свищев обратил внимание на заявление главы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, который сравнил мельдоний с аспирином и призвал прекратить спекулировать на теме этого вещества. Свищев отметил, что Каспер является членом МОКа и именно к его мнению следовало бы прислушаться, а не «шаблонно относиться к делу», отнимая медали. Напротив, следовало бы сначала предоставить время спортсмену доказать свою невиновность.

Глава ФКР сообщил, что сейчас федерация совместно с СК РФ собирает сведения, с которыми будет обращаться в Международную федерацию керлинга, чтобы не допустить дисквалификации российского спортсмена.

Вместе с тем Свищев напомнил, что в спортивной истории еще не было примеров, чтобы спортсменам возвращали медали после обнаружения допинга в их пробах. Тем не менее, по его словам, ФКР будет до конца бороться за права Александра Крушельницкого, всеми способами отстаивать его невиновность и надеяться, что бронза ОИ-2018 будет возвращена спортсмену и его супруге Анастасии Брызгаловой.

Напомним, ранее МОК объявил об обнаружении мельдония в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпиады в Пхёнчхане в дабл-миксте. Проверка пробы Б подтвердила наличие мельдония в организме спортсмена. На основании проверки спортсмены были лишены завоеванных наград, а их результаты были аннулированы.

Сам спортсмен после решения МОКа неоднократно заявлял, что не принимал мельдония, который к тому же не способен дать никакого преимущества в таком виде спорта, как керлинг.

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