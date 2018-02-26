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NY Post обвинила исполнивших гимн РФ хоккеистов в нарушении запрета МОКа

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Американская газета New York Post обвинила российских хоккеистов, исполнивших во время церемонии награждения гимн страны, в нарушении запрета Международного олимпийского комитета (МОК). Россияне спели его под музыку олимпийского гимна через несколько часов после того, как организация приняла решение не восстанавливать олимпийский статус Олимпийского комитета России (ОКР), пишет издание.

«Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОКа о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта», — заявляет NYP.

По мнению журналистов, за нарушение правил МОК должен наказать российскую команду, пишет «Спорт-Экспресс».

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При этом в МОК заверили, что исполнение гимна России российскими хоккеистами никак не повлияет на решение по восстановлению статуса ОКР.

Артем Зуб, защитник сборной РФ, выразил надежду на то, что «ничего за это не будет», передает «РИА Новости».

Напомним, ранее газета также назвала российских хоккеистов «командой без страны», опубликовав статью под названием «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее» после победы россиян. Пользователи Twitter резко раскритиковали авторов материала в NYP, назвав их «журналистами без мозгов».

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, обыграв Германию со счетом 4:3.

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