МОК не планирует наказывать российских хоккеистов за гимн

Международный Олимпийский комитет не планирует наказывать российских хоккеистов за исполнение российского гимна на церемонии награждения, дали понять «Известиям» в пресс-службе организации. Напомним, из-за активно раздуваемого допингового скандала вокруг российских спортсменов на проходившей в южнокорейском Пхенчхане Олимпиаде атлетам из России было запрещено публично демонстрировать государственную символику, а также исполнять национальный гимн.

Еще до начала матча со сборной Германии лидер российской команды по хоккею Илья Ковальчук обещал, что в случае, если его команда выступит достойно, игроки обязательно споют российский гимн невзирая на запреты. Команда выступила не просто достойно, а оказалась лучшей: впервые в истории сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских Игр, обыграв немцев со счетом 4:3.

На церемонии награждения вынужденные выступать под нейтральным флагом спортсмены не удержались и спели гимн России вместе с болельщиками.

- Мы понимаем, что это стало (следствием) перевозбуждения атлетов, которые только-только выиграли золотую медаль при экстраординарных обстоятельствах, - заявили «Известиям» в пресс-службе МОК, дав таким образом понять, что наказание вряд ли последует.

Формально исполнение национального гимна является нарушением правил МОК, которые все участвующие в Играх российские спортсмены подписывали перед отправлением в Пхенчхан. Это произошло из-за того, что членство Олимпийского Комитета России в МОК было приостановлено с 5 декабря 2017 года, когда комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида представили итоги расследования допинговых нарушений на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. По решению исполкома МОК, чистые российские спортсмены получили индивидуальные приглашения на Игры, где выступали в статусе олимпийских атлетов из России под олимпийским флагом и с множеством ограничений.

Ранее пресс-служба МОК заявляла «Известиям», что на Олимпиаде даже работает специальная рабочая группа, которая отслеживает поведение российских спортсменов на предмет нарушения свода правил.