Прямой эфир
Сюжет:

МОК не планирует наказывать российских хоккеистов за гимн

В Олимпийском комитете с пониманием отнеслись к патриотическому жесту сборной из России
0
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный Олимпийский комитет не планирует наказывать российских хоккеистов за исполнение российского гимна на церемонии награждения, дали понять «Известиям» в пресс-службе организации. Напомним, из-за активно раздуваемого допингового скандала вокруг российских спортсменов на проходившей в южнокорейском Пхенчхане Олимпиаде атлетам из России было запрещено публично демонстрировать государственную символику, а также исполнять национальный гимн.

«Действия МОКа в отношении России — чистая политика»
Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин — о секретах подготовки к турниру претендентов, неудачном сезоне, поддержке Владимира Путина и скандале вокруг олимпийского движения

Еще до начала матча со сборной Германии лидер российской команды по хоккею Илья Ковальчук обещал, что в случае, если его команда выступит достойно, игроки обязательно споют российский гимн невзирая на запреты. Команда выступила не просто достойно, а оказалась лучшей: впервые в истории сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских Игр, обыграв немцев со счетом 4:3.

На церемонии награждения вынужденные выступать под нейтральным флагом спортсмены не удержались и спели гимн России вместе с болельщиками.

- Мы понимаем, что это стало (следствием) перевозбуждения атлетов, которые только-только выиграли золотую медаль при экстраординарных обстоятельствах, - заявили «Известиям» в пресс-службе МОК, дав таким образом понять, что наказание вряд ли последует.

Формально исполнение национального гимна является нарушением правил МОК, которые все участвующие в Играх российские спортсмены подписывали перед отправлением в Пхенчхан. Это произошло из-за того, что членство Олимпийского Комитета России в МОК было приостановлено с 5 декабря 2017 года, когда комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида представили итоги расследования допинговых нарушений на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. По решению исполкома МОК, чистые российские спортсмены получили индивидуальные приглашения на Игры, где выступали в статусе олимпийских атлетов из России под олимпийским флагом и с множеством ограничений.

Ранее пресс-служба МОК заявляла «Известиям», что на Олимпиаде даже работает специальная рабочая группа, которая отслеживает поведение российских спортсменов на предмет нарушения свода правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На МОК и суда нет
Международный олимпийский комитет раскритиковал спортивный арбитраж в Лозанне за оправдание российских атлетов
Олимпиада молодых
Каковы итоги заключительной спортивной недели и всех Игр для российской сборной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017