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Глава ОКР поблагодарил спортсменов за участие в Олимпиаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков приветствовал спортсменов на торжественной церемонии встречи российских атлетов, участвовавших в Олимпийских играх. 

«Большое спасибо нашим спортсменам, что приняли решение поехать на Олимпиаду, а это было непросто. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые так поддерживали наших спортсменов», — приводит слова Жукова «Газета.ру».

Ранее российский хоккеист Кирилл Капризов назвал ощущения от победы на Олимпийских играх 2018 года самыми лучшими в жизни.

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