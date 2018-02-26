Глава ОКР поблагодарил спортсменов за участие в Олимпиаде
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков приветствовал спортсменов на торжественной церемонии встречи российских атлетов, участвовавших в Олимпийских играх.
«Большое спасибо нашим спортсменам, что приняли решение поехать на Олимпиаду, а это было непросто. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые так поддерживали наших спортсменов», — приводит слова Жукова «Газета.ру».
Ранее российский хоккеист Кирилл Капризов назвал ощущения от победы на Олимпийских играх 2018 года самыми лучшими в жизни.