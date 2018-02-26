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Капризов назвал ощущения от победы на Олимпиаде самыми лучшими в жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский хоккеист Кирилл Капризов назвал ощущения от победы на Олимпийских играх 2018 года самыми лучшими в жизни. Об этом спортсмен рассказал по прибытии из южнокорейского Пхенчхана в московский аэропорт Шереметьево, где российских спортсменов встречали родственники и журналисты.

«Золотая медаль — это самые лучшие ощущения, какие только могут быть», — приводит слова Капризова ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назвал победный финал Олимпийских игр – 2018 самым важным матчем в жизни.

Напомним, 25 февраля сборная России по хоккею в финале олимпийского турнира обыграла сборную Германии со счетом 4:3. 20-летний Кирилл Капризов стал автором победного гола, забросив шайбу в ворота соперников в овертайме.

По итогам турнира Никита Гусев стал лучшим бомбардиром турнира, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов возглавили список лучших снайперов. Кроме того, Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком Олимпиады. Российские хоккеисты смогли завоевать золотые медали на турнире впервые за последние 26 лет.

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