Прямой эфир

Жуков подтвердил восстановление членства ОКР в МОК

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подтвердил информацию о восстановлении членства организации в Международном олимпийском комитете (МОК).

Он также отметил, что в письме, полученном от МОК, говорится, что все допинг-пробы российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2018, были отрицательными, поэтому МОК автоматически восстановил ОКР.

Ранее о снятии дисквалификации с ОКР сообщили ряд СМИ, ссылаясь на неназванные источники.

Как писал портал iz.ru, исполком МОК дисквалифицировал ОКР 5 декабря 2017 года из-за допингового скандала. Российские спортсмены были вынуждены участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МОК передал ФКР видеоматериалы по делу керлингиста Крушельницкого
МОК не планирует наказывать российских хоккеистов за гимн
В Олимпийском комитете с пониманием отнеслись к патриотическому жесту сборной из России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017