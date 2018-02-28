Жуков подтвердил восстановление членства ОКР в МОК

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подтвердил информацию о восстановлении членства организации в Международном олимпийском комитете (МОК).

Он также отметил, что в письме, полученном от МОК, говорится, что все допинг-пробы российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2018, были отрицательными, поэтому МОК автоматически восстановил ОКР.

Ранее о снятии дисквалификации с ОКР сообщили ряд СМИ, ссылаясь на неназванные источники.

Как писал портал iz.ru, исполком МОК дисквалифицировал ОКР 5 декабря 2017 года из-за допингового скандала. Российские спортсмены были вынуждены участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.