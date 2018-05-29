Олимпийская дуэль

29 мая в Москве состоится олимпийское собрание, на котором пройдут выборы президента Олимпийского комитета России (ОКР), а также генерального директора, генерального секретаря, членов исполкома, первого вице-президента и вице-президентов организации. На пост главы ОКР претендуют два знаменитых в прошлом спортсмена — Станислав Поздняков и Александр Попов. Кандидатуру 44-летнего Станислава Позднякова выдвинули 35 спортивных организаций, 46-летнего Александра Попова поддержал Стрелковый союз России.

После окончания спортивной карьеры четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков долгое время был депутатом областного совета в родном Новосибирске, а также работал в Федерации фехтования России — занимая сначала пост главного тренера сборной, а затем вице-президента организации. В 2016-м он был назначен президентом Европейской конфедерации фехтования, а в августе того же года его избрали первым вице-президентом ОКР.

Во время Олимпийских игр в Пхёнчхане Станислав Поздняков возглавил делегацию российских спортсменов, решая все возникавшие вопросы с руководством Международного олимпийского комитета (МОК). После того как действующий глава ОКР Александр Жуков объявил, что не намерен баллотироваться на очередной срок, Станислав Поздняков фактически стал руководителем организации. Например, в начале мая он участвовал в международном антидопинговом семинаре вместе с руководством международной федерации тяжелой атлетики и экспертами WADA.

— За два года работы в ОКР я серьезно погрузился в жизнь организации, работал в контакте с руководителями спортивных федераций и плотно взаимодействовал с МОКом, — рассказал «Известиям» Станислав Поздняков. — У нас был очень непростой период перед Играми в Пхёнчхане, но мы прошли его достаточно успешно и восстановили статус ОКР. Моя команда проделала отличную работу, и я понимаю, что сейчас у меня есть возможность усилить роль ОКР на международной арене. Это моя главная задача на этом посту. Мы должны добиться того, чтобы все федерации восстановили свой международный статус, а вопрос об участии или неучастии сборной России в Олимпийских играх больше никогда не поднимался. Но есть и внутренние приоритетные цели, такие как подготовка более квалифицированных спортивных менеджеров, организация обучения персонала федераций, судей. Мы должны стимулировать российские спортивные федерации эффективнее и активнее работать на международной арене. Они должны стать сильными.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина Александр Попов

Долгое время альтернативы Станиславу Позднякову не было, но незадолго до завершения сроков регистрации кандидатов о своем желании побороться за место президента ОКР заявил еще один известный российский спортсмен — Александр Попов.

— Мы хорошо знакомы с Александром Поповым, я знаю его как большого спортсмена и эффективного менеджера, — продолжил Станислав Поздняков. — Поэтому если я одержу победу на выборах, готов предложить ему работать в моей команде.

У Александра Попова также имеется немалый опыт в области спортивного менеджмента. Четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по плаванию — с 1999 года он являлся членом комиссии спортсменов МОК, проработав на этой позиции 17 лет. Он входит в состав совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, а ранее возглавлял спортивное общество «Локомотив».

— Я понимаю, что у Станислава Позднякова есть преимущество, все-таки он уже практически два года работает на руководящей должности в ОКР, — сказал «Известиям» Александр Попов. — За это время он имел возможность наладить отношения со всеми спортивными федерациями. Но шансы у меня есть. Надеюсь, члены ОКР сделают свой выбор после того, как внимательно ознакомятся с нашими программами, увидят пути развития общественной организации, которые мы предлагаем на ближайшие четыре года. Считаю, что нам надо как можно скорее наладить более конструктивный диалог с МОК. Я проработал там 17 лет, хорошо знаком со всеми людьми, которые принимают решения. Также важная тема — ратификация нового устава кодекса WADA. В 2021 году это произойдет под эгидой ЮНЕСКО. ОКР нужно подготовиться к этому событию и четко обозначить свои позиции на основании того опыта, который уже имеется и продолжает накапливаться.

Каждый из чемпионов-претенденто представляет определенную команду. Так, Станислав Поздняков не скрывает хороших отношений с президентом Международной федерации фехтования Алишером Усмановым. Кандидатуру же Александра Попова выдвинула, как ни странно, не федерация плавания, а Стрелковый союз России. Возглавляет его Владимир Лисин — президент Всероссийской ассоциации летних видов спорта. Это тоже огромный ресурс, позволяющий рассчитывать на успех.

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