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Путин встретился с Эрдоганом перед началом трехстороннего саммита в Тегеране

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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev
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Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 7 сентября, двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом саммита Россия — Иран — Турция. Встреча прошла в Международном конгресс-центре Тегерана. Об этом сообщает ТАСС.

Детали переговоров не уточняются. С российской стороны в мероприятии участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

В Тегеране пройдет третий саммит по урегулированию в Сирии. Лидеры государств уделят в ходе встречи пристальное внимание ситуации в провинции Идлиб, где остаются значительные силы боевиков. Также они обсудят возможные провокации по инсценировке применения химического оружия правительственными войсками.

Между тем спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о «множестве доказательств» подготовки правительством Сирии химического оружия в Идлибе. Он не стал уточнять, о каких именно доказательствах идет речь.

Первый саммит в трехстороннем формате состоялся в Сочи 22 ноября прошлого года. Второй — в Анкаре 4 апреля. По его итогам президенты приняли совместное заявление, в котором договорились продолжить сотрудничество по разрешению конфликта в регионе, напоминает телеканал «360».

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