Путин прибыл в Тегеран на трехсторонний саммит с Ираном и Турцией

Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где состоится трехсторонняя встреча с участием России, Турции и Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главной темой обсуждения на саммите станет ситуация в Сирии.

Также Путин планирует провести отдельные встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом республики Хасаном Рухани.

Планируется, что российский лидер встретится с Эрдоганом еще до саммита. После этого состоится церемония совместного фотографирования.

После трехсторонней встречи лидеры государств проведут совместную пресс-конференцию.

Предыдущий саммит прошел в Анкаре 4 апреля. По его итогам лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне.