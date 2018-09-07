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Путин рассказал о доказательствах готовящейся в Сирии провокации боевиков

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Фото: Global Look Press/Ma Yan
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Россия располагает неопровержимыми доказательствами готовящихся террористами провокаций с химоружием в Сирии, заявил российский президент Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана.

«Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии», — цитирует Путина ТАСС

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По его мнению, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ, пишет «Федеральное агентство новостей».

Президент России отметил, что на сегодняшний день от боевиков освобождено 95% территории арабской республики, оставшиеся сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб.

7 сентября президент России прибыл в Тегеран на трехстороннюю встречу с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили обстановку в Сирии, в том числе в Идлибе. Последний раз переговоры в таком формате прошли в Анкаре 4 апреля.

С конца августа обстановка вокруг Сирии обострилась. 26 августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации в провинции Идлиб с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

При этом Вашингтон объявил о намерении нанести новый удар по территории арабской республики в случае химатаки. 25 августа МИД РФ сообщил, что в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Также на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами.

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