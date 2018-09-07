Путин рассказал о доказательствах готовящейся в Сирии провокации боевиков

Россия располагает неопровержимыми доказательствами готовящихся террористами провокаций с химоружием в Сирии, заявил российский президент Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана.

«Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии», — цитирует Путина ТАСС.

По его мнению, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ, пишет «Федеральное агентство новостей».

Президент России отметил, что на сегодняшний день от боевиков освобождено 95% территории арабской республики, оставшиеся сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб.

7 сентября президент России прибыл в Тегеран на трехстороннюю встречу с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили обстановку в Сирии, в том числе в Идлибе. Последний раз переговоры в таком формате прошли в Анкаре 4 апреля.

С конца августа обстановка вокруг Сирии обострилась. 26 августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации в провинции Идлиб с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

При этом Вашингтон объявил о намерении нанести новый удар по территории арабской республики в случае химатаки. 25 августа МИД РФ сообщил, что в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Также на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами.