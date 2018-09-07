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Эрдоган заявил о неспособности Турции принимать новых беженцев из Сирии

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Фото: REUTERS/Kirill Kudryavtsev
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Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии. Об этом 7 сентября заявил президент республики Реджеп Эрдоган перед открытием трехстороннего саммита Россия —Турция — Иран по Сирии в Тегеране.

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По словам Эрдогана, из-за атаки на мирных жителей в провинции Идлиб началась новая волна беженцев, которые идут к турецкой границе, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Это закончится большой гуманитарной драмой. Им некуда больше бежать, кроме Турции, но у нас 3,5 млн беженцев, Турция не может больше принимать их», — приводит слова Эрдогана «РИА Новости».

Он призвал прекратить бомбардировки и установить в Идлибе перемирие.

7 сентября в Тегеране состоялся саммит, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани. Главы государств обсудили обстановку с Сирии. Последний раз переговоры в таком формате прошли в Анкаре 4 апреля.

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