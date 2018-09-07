В Турции осудили режиссера за фильм об убийстве Эрдогана

Турецкий режиссер Али Авджи приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы за снятый фильм «Пробуждение», рассказывающий о попытке государственного переворота в июле 2016 года. Соответствующее решение принял суд Стамбула, сообщает в пятницу, 7 сентября, телеканал Haberturk.

Следователи обратили внимание на режиссера из-за сцены, где к виску президента Турции Реджепа Эрдогана приставлен пистолет. Авджи предъявили обвинения в членстве организации проповедника Фетхуллаха Гюлена и оскорблении главы государства путем «подсознательного послания».

Сам режиссер отметил, что снимал фильм о том, что произошло, если бы переворот удался. По словам Авджи, он не оскорблял президента, а если бы и хотел, то изобразил его разрабатывающим план побега, а не молящимся.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. По мнению турецких властей, мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации ФЕТО.