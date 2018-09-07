Прямой эфир

В Турции осудили режиссера за фильм об убийстве Эрдогана

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Jiri Hubatka
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкий режиссер Али Авджи приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы за снятый фильм «Пробуждение», рассказывающий о попытке государственного переворота в июле 2016 года. Соответствующее решение принял суд Стамбула, сообщает в пятницу, 7 сентября, телеканал Haberturk.

Следователи обратили внимание на режиссера из-за сцены, где к виску президента Турции Реджепа Эрдогана приставлен пистолет. Авджи предъявили обвинения в членстве организации проповедника Фетхуллаха Гюлена и оскорблении главы государства путем «подсознательного послания».

Сам режиссер отметил, что снимал фильм о том, что произошло, если бы переворот удался. По словам Авджи, он не оскорблял президента, а если бы и хотел, то изобразил его разрабатывающим план побега, а не молящимся.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. По мнению турецких властей, мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации ФЕТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган объяснил военное присутствие Турции в Сирии
Эрдоган назвал угрозы США из-за ареста пастора несоответствующими альянсу с Турцией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017