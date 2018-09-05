Эрдоган назвал угрозы США из-за ареста пастора несоответствующими альянсу с Турцией

Угрозы США в адрес Анкары в связи с арестом американского пастора Эндрю Брансона не соответствуют принципам альянса между США и Турцией. Об этом в среду, 5 сентября, заявил газете Sabah президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не можем удовлетворить требования, когда они выходят за рамки юридического процесса. Турция является государством с верховенством закона. И всё будет сделано в соответствии с законом», — цитирует его ТАСС.

Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке совершения госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Также пастора обвиняют в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Брансон свою вину не признает, называя обвинения «постыдными и отвратительными».

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Эрдогане после того, как тот отказался освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона.