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Трамп разочаровался в Эрдогане из-за ситуации с пастором Брансоном

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в своем турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане после того, как он отказался освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

«Я очень разочарован в нем. Но мы посмотрим, как всё сложится», — сказал Трамп в интервью Bloomberg, комментируя ситуацию с Брансоном. Агентство отметило, что изначально американский лидер отказался давать оценку конфликту с Турцией, так как для него это «больной вопрос».

Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Также пастора обвиняют в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон свою вину не признает, называя обвинения «постыдными и отвратительными».

Минфин США 1 августа ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, которые, по мнению американской стороны, сыграли ведущую роль в аресте пастора.

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