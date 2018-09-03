Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме в Киргизии, призвал покончить с доминированием американского доллара в мировой экономике.

Как передает агентство Anadolu, Эрдоган подчеркнул, что чрезмерное влияние доллара становится серьезной проблемой на международной арене. По его мнению, необходимо усиливать местные и национальные валюты, используя их в расчетах.

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. На фоне сообщений о торговых ограничениях турецкая лира потеряла в ходе торгов около 20% своей стоимости.

На следующий день Эрдоган заявил, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте при торговле в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Украиной.