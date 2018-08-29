Власти Германии демонтировали статую Эрдогана

Власти немецкого города Висбаден (столица федеральной земли Гессен) приняли решение демонтировать четырехметровую позолоченную статую президента Турции Реджепа Эрдогана. Они объяснили это мерами безопасности, которые полицейские были вынуждены обеспечивать вокруг памятника.

«По согласованию с полицией земли обер-бургомистр Свен Герих и бургомистр Оливер Франц приняли решение демонтировать статую, поскольку больше нельзя было обеспечить безопасность», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Ночью 29 августа пожарная служба убрала памятник, уточняет ТАСС.

28 августа неизвестные установили статую турецкого лидера в рамках фестиваля «Висбаден биеннале», который известен провокационными объектами искусства.

Фигуру турецкого президента расположили на Площади германского единства в непосредственной близости от полицейского участка. Полицейские заявили, что будут внимательно отслеживать происходящее около нее.

В первый же вечер на памятник напали вандалы, а рядом с ним нередко происходили конфликты и потасовки между сторонниками и противниками Эрдогана.