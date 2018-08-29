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Власти Германии демонтировали статую Эрдогана

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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Власти немецкого города Висбаден (столица федеральной земли Гессен) приняли решение демонтировать четырехметровую позолоченную статую президента Турции Реджепа Эрдогана. Они объяснили это мерами безопасности, которые полицейские были вынуждены обеспечивать вокруг памятника.

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«По согласованию с полицией земли обер-бургомистр Свен Герих и бургомистр Оливер Франц приняли решение демонтировать статую, поскольку больше нельзя было обеспечить безопасность», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Ночью 29 августа пожарная служба убрала памятник, уточняет ТАСС.

28 августа неизвестные установили статую турецкого лидера в рамках фестиваля «Висбаден биеннале», который известен провокационными объектами искусства.

Фигуру турецкого президента расположили на Площади германского единства в непосредственной близости от полицейского участка. Полицейские заявили, что будут внимательно отслеживать происходящее около нее.

В первый же вечер на памятник напали вандалы, а рядом с ним нередко происходили конфликты и потасовки между сторонниками и противниками Эрдогана.

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