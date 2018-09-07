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Эрдоган объяснил военное присутствие Турции в Сирии

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Фото: Global Look Press/Dha/ZUMAPRESS
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Турция сохранит военное присутствие в Сирии для того, чтобы не допустить угроз для своей территории. С таким заявлением 7 сентября выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на полях трехстороннего саммита РФ–Турция–Иран по Сирии в Тегеране.

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«Турция решительно настроена продолжить свое присутствие в регионе до тех пор, пока в Сирии не будет обеспечена территориальная, политическая и социальная целостность», — пояснил турецкий лидер.

Он также выразил обеспокоенность из-за поддержки Соединенными Штатами сирийских курдов, которых Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, уточняет «РИА Новости».

«На востоке Евфрата происходят нежелательные для нас события. Там террористы пытаются закрепиться с помощью внешних сил и остаться. Нас очень беспокоят попытки США поддержать и усилить террористические организации», — объяснил Эрдоган.

7 сентября президент Турции прибыл в Тегеран на трехстороннюю встречу с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани. Главы государств обсудят обстановку с Сирии. Последний раз переговоры в таком формате состоялись в Анкаре 4 апреля.

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