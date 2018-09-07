Эрдоган предложил объявить перемирие в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил прекратить бомбежки в районе сирийской провинции Идлиб и объявить там перемирие.

«С одной стороны, перемирие, а с другой — меры, которые должны применить в отношении террористов. Считаю, что наши соответствующие органы (РФ, Турции, Ирана) будут проводить встречи, чтобы соответствующим образом обеспечить перемирие», — заявил политик на открытии саммита по Сирии в Тегеране.

Он отметил, что Турция не допустит угроз для своей территории, поэтому ее военные будут присутствовать в арабской республике до обеспечения ее территориальной целостности. Эрдоган также выразил надежду на то, что возможное перемирие в Идлибе поддержат и боевики запрещенной в России группировки «Джебхат-ан-Нусры», пишет «РИА Новости».

По словам политика, непрекращающиеся военные действия и провокации террористов в этом районе толкают сирийцев к том, чтобы покинуть родину. Возникшая на этом фоне волна миграции в первую очередь устремится в сторону Турции, добавил Эрдоган.

7 сентября президент Турции прибыл в Тегеран на трехстороннюю встречу с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани. Главы государств обсуждают обстановку с Сирии, в том числе в Идлибе. Последний раз переговоры в таком формате состоялись в Анкаре 4 апреля.