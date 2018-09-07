Политолог назвал рискованными слова Меркель о поддержке действий РФ в Сирии

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о поддержке военной миссии России в Сирии могло быть связано с грядущим визитом президента РФ Владимира Путина в Иран и его участием в саммите стран – гарантов перемирия в САР. Об этом порталу iz.ru рассказал политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Ранее, 6 сентября, канцлер выступила с заявлением о необходимости борьбы с радикальными силами в сирийском провинции Идлиб и защиты мирных жителей. Она отметила, что озвучила эту позицию во время переговоров с российским лидером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten в свою очередь отметило, что это заявление стало первым со стороны канцлера выражением поддержки российской операции в Сирии.

«Маневрирует, конечно. Причем маневрирует очень рискованно, потому что она в отношении немецкой экономики давно выступает в качестве национал-предателя, поскольку давно легла под американцев», — отметил политолог.

Вместе с тем профессор отметил, что эти заявления были рискованными, поскольку она недавно «очень холодно разговаривала с Путиным». «Вполне допускаю, что подобная риторика Меркель зазвучала накануне рабочего визита Владимира Путина в Иран, где российский лидер примет участие в саммите стран – гарантов перемирия в Сирии», — заявил Домрин.

До этого Меркель неоднократно выступала с критикой действий России в Сирии, а в 2016 году обвинила Москву в росте сирийских беженцев. Тогда в Кремле указали на бездоказательность слов канцлера и посоветовали с осторожностью трактовать происходящее в стране.