Эрдоган выступил за сохранение «духа Астаны» при решении вопроса с Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости сохранения приверженности духу соглашений, принятых в Астане, в вопросе решения проблемы с сирийским Идлибом.

«Вопрос по Идлибу следует решать, не провоцируя новое горе, напряженность, проблемы и сохраняя приверженность духу Астаны», — говорится в сообщении турецкого лидера в Twitter.

Он отметил, что «необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии».

«На саммите в Тегеране Турция открыто заявила о том, что методы, игнорирующие безопасность мирных сирийских граждан, не приносят никакой пользы, а только облегчают действия террористов», — написал Эрдоган.

7 сентября в Тегеране прошла встреча президентов России, Турции и Ирана. Главной темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Большая часть территории этой провинции находится под контролем боевиков.

По данным Минобороны РФ, помимо незаконных вооруженных группировок в Идлибе базируются террористы, в том числе группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Кроме того, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что боевики готовят провокацию с химоружием, которую Запад использует для нанесения новых ударов по Сирии.