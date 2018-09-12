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Дамаск получил десятки свидетельств подготовки провокации с химоружием

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Власти Сирийской Арабской Республики (САР) получили от сограждан десятки свидетельств о подготовке провокации с применением химического оружия в провинции Идлиб, заявил посол арабской республики в Китае Имад Мустафа.

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Очевидцы рассказали, что в пригород Джиср-эш-Шугура были доставлены емкости с отравляющими веществами. Местные жители также сообщили о похищении более 40 детей из разных населенных пунктов провинции. Вся эта информация, по словам дипломата, не стала сюрпризом для Дамаска, так как США и их союзники ищут еще один предлог для акта агрессии против Сирии.

«(Такие атаки. — Ред.) были инсценированы много раз перед каждым критичным этапом в войне с террором в САР. Западные силы уже решили, что «должна» произойти атака, и подготовили свою «реакцию», невзирая на общественное мнение», — цитирует Мустафу «РИА Новости».

11 сентября российские военные сообщили, что в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, провинция Идлиб, прошли съемки постановочной «атаки» с якобы применением правительственными силами химического оружия против мирного населения.

Еще в августе Минобороны России предупредило о готовящейся инсценировке, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию. 8 сентября ведомству стало известно о сходке в этой провинции террористов и местных координаторов «Белых касок», в ходе которой они утвердили сценарий провокации. В этот же день американские ВВС обстреляли населенный пункт Хаджин запрещенными международной конвенцией фосфорными боеприпасами.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Провинция Идлиб является последним регионом арабской республики, где значительные территории контролируют террористические формирования. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, за которую отвечает Турция. Наносить авиаудары по этому району сирийские ВВС не могут. Правительственные силы имеют право проводить вооруженные операции против боевиков в этом районе только в случае провокаций боевиков против армии Башара Асада.

«Белые каски» — организация, действовавшая на территории Сирии. Активисты утверждали, что преследуют гуманитарные цели, однако их уличали в различного рода провокациях, направленных против действующих властей арабской республики во главе с Башаром Асадом.

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