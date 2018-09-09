ВВС США обстреляли территорию Сирии фосфорными боеприпасами

Американская авиация нанесла удары по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел с применением фосфорных зажигательных боеприпасов был осуществлен самолетами F-15 накануне 8 сентября. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, в результате ударов начались сильные пожары. Данных о жертвах и пострадавших он не привел, передает ТАСС.

В Центре по примирению враждующих сторон напомнили, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

1 сентября американский телеканал CNN сообщил, что разведка США и военные эксперты составили предварительный список объектов инфраструктуры в Сирии, по которым Вашингтон может нанести новый авиаудар. В него якобы вошли сирийские объекты, которые подозреваются в производстве химического оружия.

6 сентября постпред России при ООН Василий Небензя призвал Соединенные Штаты назвать те объекты, которые якобы причастны к производству и хранению химоружия, и направить туда представителя ОЗХО.

В то же время 8 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о прошедшей накануне сходке террористов в Идлибе, на которой также присутствовали местные координаторы неправительственной организации «Белые каски». В ходе встречи якобы был утвержден сценарий провокации с использованием химоружия, которая якобы должна состояться вечером того следующего дня в Идлибе.

7 сентября президент России Владимир Путин также заявил о наличии неопровержимых доказательств того, что в Сирии готовятся провокации с химоружием.

При этом по заявлению президента Сирии Башара Асада Дамаск полностью уничтожил все запасы отравляющих веществ под наблюдением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в 2014 году.