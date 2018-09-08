Эксперт прокомментировал данные Минобороны об инсценировке химатаки в Сирии

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин прокомментировал заявление Минобороны России о том, что подготовка провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб должна быть завершена к вечеру 8 сентября.

«Ничего нового, об этом говорили очень давно, наше Министерство обороны уже несколько раз об этом предупреждало. Сценарий не меняется, ничего нового наши так называемые партнеры сегодня придумать не могут, фантазии не хватает. Других методов для того, чтобы как-то остановить наступление на Идлиб и его зачистку, кроме как обвинение в применении химического оружия, американцы не видят», — приводит слова эксперта RT.

8 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что накануне в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием местных координаторов неправительственной организации «Белые каски». В ходе встречи ими якобы был утвержден сценарий провокации вечером 8 сентября с использованием химического оружия в Идлибе.

2 сентября в МИД Сирии заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, считающего, что такие действия приведут к эскалации конфликта. Через несколько дней после этого США развернули военные учения на востоке Сирии в ответ на заявления Москвы о том, что в защищенной американскими войсками зоне находятся боевики.

В августе российское Министерство обороны также предупреждало о подготовке США и их союзниками инсценировки химатаки в целях нанесения нового удара по Сирии. Ранее Россия уже доказывала постановочный характер якобы имевшей место в сирийской Думе химатаки.

Вашингтон неоднократно подвергал ракетным ударам территорию Сирии после бездоказательного обвинения властей республики в применении химоружия. Обвинения основывались преимущественно на материалах «Белых касок».

По заявлению президента Сирии Башара Асада, Дамаск полностью уничтожил все запасы отравляющих веществ под наблюдением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в 2014 году.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям.