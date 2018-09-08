Прямой эфир

Небензя назвал число террористов в Идлибе

0
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал эту международную организацию обратить внимание на ситуацию в сирийском Идлибе, озвучив количество боевиков в регионе.

«Всего в зоне деэскалации Идлиб действует 40–45 бандформирований общей численностью около 50 тыс. человек. Террористы в Идлибе ведут себя агрессивно, удерживают в заложниках миллионы мирных жителей. Они совершают вылазки на окрестные территории и обстреливают ближайшие города и поселки. Режим прекращения боевых действий каждый день нарушается десятки раз. Российскими военными было уничтожено 55 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов, вылетевших из зоны деэскалации», — сказал постпред.

По словам Небензи, «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) пытается оставить Идлиб за собой.

 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017