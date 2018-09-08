Небензя назвал число террористов в Идлибе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал эту международную организацию обратить внимание на ситуацию в сирийском Идлибе, озвучив количество боевиков в регионе.

«Всего в зоне деэскалации Идлиб действует 40–45 бандформирований общей численностью около 50 тыс. человек. Террористы в Идлибе ведут себя агрессивно, удерживают в заложниках миллионы мирных жителей. Они совершают вылазки на окрестные территории и обстреливают ближайшие города и поселки. Режим прекращения боевых действий каждый день нарушается десятки раз. Российскими военными было уничтожено 55 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов, вылетевших из зоны деэскалации», — сказал постпред.

По словам Небензи, «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) пытается оставить Идлиб за собой.