СМИ сообщили о переброске в Сирию дополнительных войск США

США направили дополнительный контингент в фортпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Уточняется, что в регион было переброшено более 100 морских пехотинцев.

По информации журналистов, таким образом Соединенные Штаты укрепляют военное присутствие в районе своего гарнизона после того, как Россия предупредила о готовящемся ударе по укрывающимся там боевикам.

«США не хотят конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне», — заявил спикер Центрального командования США Уильям Урбан, которого цитирует «РИА Новости».

В начале сентября США развернули военные учения на востоке Сирии в ответ на заявления Москвы о том, что в защищенной американскими войсками зоне находятся боевики.

За день до этого российский Центр по примирению враждующих сторон в САР заявил о задержании террористов, лагерь подготовки которых находился в районе Эт-Танфа, рядом с американской военной базой. Пленные рассказали о запланированной серии терактов в районе населенного пункта Пальмира, а также об участии инструкторов из США в подготовке их группы. Также отмечалось, что оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.

8 сентября Минобороны России сообщило, что накануне в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием местных координаторов неправительственной организации «Белые каски», поддерживаемой США. В ходе встречи ими якобы был утвержден сценарий провокации вечером 8 сентября с использованием химического оружия и пленных семей боевиков в Идлибе.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся террористами провокаций с химоружием в Сирии.

Впервые о возможной провокации в Минобороны сообщили 26 августа. Сообщалось, что подготовкой занимаются боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

При этом Вашингтон объявил о намерении нанести новый удар по территории арабской республики в случае химатаки. 25 августа МИД РФ сообщил, что в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Также на авиабазу Эль-Удейд в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами.