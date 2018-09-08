Пентагон заявил о собственном плане по борьбе с терроризмом в Идлибе

США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в сирийском Идлибе, но не намерены сотрудничать в этом вопросе с Россией, заявил в субботу, 8 сентября, председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

«Американские военные считают, что существует более эффективный способ проведения контртеррористических операций, чем обычная крупная (военная) операция в Идлибе», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В ведомстве пояснили, что речь идет об «использовании американских сил и средств для обнаружения террористов <...> и их уничтожения с минимальными потерями среди гражданского населения».

По словам Данфорда, он не разговаривал с его российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым с тех пор, как начался кризис в Идлибе, и что он пока не планирует общаться с ним.

Ранее 8 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что накануне в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок, на которой также присутствовали спонсируемые США «Белые каски». Тогда же якобы был утвержден сценарий провокации с использованием химического оружия, которая состоится в Идлибе вечером 8 сентября.

7 сентября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в зоне деэскалации Идлиб действует около 50 тыс. террористов.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.