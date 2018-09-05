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Трамп предупредил о гневе США в случае кровопролития в Идлибе

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Фото: REUTERS/Ammar Abdullah
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что весь мир и США «очень рассердятся», если в сирийской провинции Идлиб начнется кровопролитие.

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«Это очень печальная ситуация», — сказал он журналистам в среду, 5 сентября.

Трамп также добавил, что никогда даже не обсуждал возможность убийства сирийского президента Башара Асада и не отдавал соответствующих приказов, уточняет Reuters.

Минобороны России 25 августа заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. Поводом к тому может стать яклюы 

4 сентября российские самолеты нанесли удары по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов. 

США обвинили власти Сирии в химатаке в Идлибе в апреле прошлого года. Оппозиция САР уверяла, что в результате инцидента 80 человек погибли, 200 были ранены. Соединенные Штаты 7 апреля нанесли ракетный удар по военной базе Шайрат.

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