В МИД России назвали цель ударов по террористам в Идлибе‍

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главную цель ударов Воздушно-космических сил (ВКС) страны по террористам в Идлибе‍.

«ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии», — говорится в распространенном в среду, 5 августа, заявлении представителя МИД.

Захарова отметила, что также террористы нападают на гражданское население и российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного правительства страны. Представитель МИД добавила, что Москва считает своим долгом четко следовать договоренностям и продолжит борьбу с террористами до их полной и окончательной ликвидации.

4 сентября российские самолеты нанесли удары по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Идлибе.

По данным Минобороны, в результате атаки российские ВКС уничтожили склады с беспилотниками, взрывчаткой террористов, переносными зенитно-ракетными комплексами и цех, в котором осуществлялся сбор беспилотных летательных аппаратов.

Удары также наносились по районам, откуда боевики запускают дроны для террористических атак.