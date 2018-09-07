МИД РФ обвинил террористов в Идлибе в препятствовании выходу мирного населения

Террористы в сирийском регионе Идлиб препятствуют выходу мирного населения через открытые гуманитарные коридоры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, жителей деревень на линии соприкосновения с правительственными силами боевики используют как живой щит, сообщает «Интерфакс».

Захарова подчеркнула, что позиция России заключается в необходимости полной ликвидации террористов на всей территории Сирии.

2 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что власти планируют освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны США. В Вашингтоне возможное проведение военных операций в провинции назвали путем эскалации конфликта.

В свою очередь, 4 сентября президент США Дональд Трамп назвал возможное наступление «безрассудным нападением» и призвал сирийские власти «не атаковать Идлиб».

7 сентября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала военную миссию России в Сирии по борьбе с террористическими формированиями, в том числе в провинции Идлиб.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям.

Ситуация в этом районе станет одной из главных тем саммита стран – гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии, который пройдет в Тегеране 7 сентября.