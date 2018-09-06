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Захарова заявила о решимости РФ продолжить борьбу с террористами в САР

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о решимости России продолжить борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом она сказала 6 сентября на Международном медиасеминаре ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке, на площадке российского ведомства.

«Террористов убивали, убиваем и будем убивать. (...) И неважно, речь идет об Алеппо, Идлибе или других точках Сирии. В Сирию должен вернуться мир», — приводит слова Захаровой агентство «Интерфакс».

Она пояснила, что от успеха борьбы с международным терроризмом зависит безопасность суверенных стран, в том числе России.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах республики при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от террористов.

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