Прямой эфир

Захарова выразила опасение после заявления Трампа по Идлибу

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики могут расценить заявления президента США Дональда Трампа по Идлибу как знак поддержки. Об этом в среду, 5 сентября, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова Facebook.

«У «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ – ред.) и прочих «умеренных» после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?» — цитирует ее «Газета.ру».

5 сентября Трамп заявил, что весь мир и США «очень рассердятся», если в сирийской провинции Идлиб начнется кровопролитие.

25 августа МИД РФ сообщил, что в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Также на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова заявила о возвращении политики на кухни россиян после событий в САР и на Украине
Захарова заявила об отсутствии у России скрытой повестки в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017