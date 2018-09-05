Захарова выразила опасение после заявления Трампа по Идлибу

Боевики могут расценить заявления президента США Дональда Трампа по Идлибу как знак поддержки. Об этом в среду, 5 сентября, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова Facebook.

«У «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ – ред.) и прочих «умеренных» после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?» — цитирует ее «Газета.ру».

5 сентября Трамп заявил, что весь мир и США «очень рассердятся», если в сирийской провинции Идлиб начнется кровопролитие.

25 августа МИД РФ сообщил, что в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Также на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами.