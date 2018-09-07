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Меркель впервые поддержала действия России в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала военную миссию России в Сирии по борьбе с террористическими формированиями, в том числе в провинции Идлиб.

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«Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — приводит ее слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам политика, об этом она заявила лидерам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану во время недавних переговоров.

Издание также отмечает, что антитеррористическая операция правительственных сил при поддержке России в сирийской провинции Идлиб осложняется тем, что боевики пытаются использовать мирных жителей в качестве «живых щитов».

Ситуация в этом районе станет одной из главных тем саммита стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии, который пройдет в Тегеране 7 сентября. Президенты трех государств Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить «все аспекты урегулирования», включая «отягчающие моменты», рассказал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В Берлине не раз критиковали действия России в Сирии. Так, в 2016 году Меркель обвинила РФ в страданиях сирийцев от бомбардировок, а также увеличении числа беженцев из этой страны. В Кремле тогда указали на бездоказательность слов канцлера и посоветовали «внимательно и очень ответственно использовать какие-то трактовки» ситуации в Сирии.

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