США ввели санкции против физлиц и организаций за поставки нефти в Сирию

США внесли в свои санкционные списки четыре физических лица и пять организаций, причастных к поставкам нефти правительству Сирии. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.

В списке фигурируют компании из Ливана, ОАЭ и Сирии, а также связанные с ними люди.

Страны Запада, в том числе и США, неоднократно обвиняли правительство Сирии в создании и использовании химоружия. Так, в начале апреля Вашингтон распространил заявление, в котором возложил вину за химатаку в Хан-Шейхуне, совершенную годом ранее, на Дамаск. При этом доказательств вины сирийских военных в нападении представлено не было.

25 июля минфин США внес в санкционный список восемь физлиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирийский центр научных исследований (SSRC), где оно якобы использовалось в программе разработки химоружия.