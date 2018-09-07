Прямой эфир

США ввели санкции против физлиц и организаций за поставки нефти в Сирию

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США внесли в свои санкционные списки четыре физических лица и пять организаций, причастных к поставкам нефти правительству Сирии. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.

В списке фигурируют компании из Ливана, ОАЭ и Сирии, а также связанные с ними люди.

Страны Запада, в том числе и США, неоднократно обвиняли правительство Сирии в создании и использовании химоружия. Так, в начале апреля Вашингтон распространил заявление, в котором возложил вину за химатаку в Хан-Шейхуне, совершенную годом ранее, на Дамаск. При этом доказательств вины сирийских военных в нападении представлено не было.

25 июля минфин США внес в санкционный список восемь физлиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирийский центр научных исследований (SSRC), где оно якобы использовалось в программе разработки химоружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США ввели новые санкции против КНДР
США включили в санкционные списки еще одну российскую компанию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017