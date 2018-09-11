СМИ уличили власти Нидерландов в поддержке террористов в Сирии

Власти Нидерландов оказали материально-техническую поддержку группировке «Джабхат аш-Шамия», которая была названа прокуратурой королевства террористической, сообщает национальная телерадиовещательная корпорация (NOS).

В ходе расследования журналисты выяснили, что власти направляли боевикам оборудование, форму и грузовики. При этом они обратили внимание на тот факт, что данное формирование было признано террористическим в рамках уголовного дела против жителя Нидерландов, который состоял в этой организации. В прокуратуре на публикацию в СМИ заявили, что ведомство придерживается позиции по принадлежности «Джабхат аш-Шамия» только в данном конкретном расследовании.

Как пишут СМИ, это не единственный случай, когда голландские власти помогали так называемой умеренной оппозиции, представители которой замешаны в «серьезных нарушениях прав человека». Однако названия группировок или формирований журналисты не приводят, так как они были засекречены.

9 сентября стало известно, что США направили дополнительный контингент в форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии. В регион было переброшено более 100 морских пехотинцев.