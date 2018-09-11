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В Идлибе приступили к съемкам провокации с применением химоружия

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Фото: Global Look Press/Syria Civil Defence
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По поступившей от жителей Идлиба информации, в регионе начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией химического оружия, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Речь идет о населенном пункте Джиср-эш-Шугур, куда для проведения съемок с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего новостного телеканала США, сообщает «РИА Новости».

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Минобороны России еще в августе предупреждало о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.

Сирийская провинция Идлиб — единственный регион страны, где в большом количестве сконцентрированы силы террористов.

2 сентября в сирийском МИДе заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов. Решение поддержали Иран и Россия. МИД РФ заявил о решимости России продолжить борьбу с терроризмом в Сирии.

8 сентября представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о сходке террористов в Идлибе с участием местных координаторов «Белых касок». В ходе встречи якобы был утвержден сценарий провокации с использованием химоружия.

В этот же день ВВС США обстреляли населенный пункт Хаджин фосфорными боеприпасами, что вызвало мощные пожары. Как отметили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

10 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что у официального Дамаска нет химоружия. По его словам, его полностью уничтожили при присоединении страны к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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