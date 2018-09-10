В Кремле прокомментировали возможную дату наступления в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле о согласовании даты наступления в провинции сирийской провинции Идлиб.

«Нет такой информации», — заявил он в понедельник, 10 сентября, отвечая на соответствующий вопрос.

Сирийская провинция Идлиб — единственный регион страны, где в большом количестве сконцентрированы силы террористов.

Ранее в понедельник заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что террористы производят химическое оружие в Сирии, кроме собственных возможностей у них имеется материальная и техническая поддержка из-за границы.

В августе Минобороны России предупредило о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.

2 сентября в сирийском МИДе заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов. Решение поддержали Иран и Россия. МИД РФ заявил о решимости России продолжить борьбу с терроризмом в Сирии.