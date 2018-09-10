Глава МИД Сирии объяснил цель имитации химатак в стране

США используют химическое оружие в качестве предлога для агрессии против Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем в интервью журналу «Международная жизнь».

«Не в первый раз мы подвергаемся американской агрессии, а также не в первый раз используется предлог якобы применения химического оружия для оправдания подобной агрессии», ­— считает глава ведомства.

Министр уверен, что Вашингтон «очень легко» имитирует химические атаки в Сирии, «поскольку они используют для этого организацию «Белые каски», созданную британскими спецслужбами и финансируемую многими западными странами». Кроме того, Муаллем напомнил, что силы возглавляемой США коалиции «совершили свою агрессию против Сирии», не дожидаясь результатов расследования.

«Исходя из этого, могу сказать, что подобный сценарий не имеет под собой легальную основу и будет реализовываться в обход Совета Безопасности ООН и вразрез с фактом неприменения Сирией химического оружия», — отметил он.

Глава МИД Сирии подчеркнул, что у официального Дамаска нет химоружия — всё было уничтожено при присоединении страны к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По мнению Муалемма, США преследуют в Сирии «израильские цели».

«Во-первых, они не хотят, чтобы Сирия была главной страной сопротивления Израилю. Во-вторых, они не хотят, чтобы у Сирии были стратегические отношения с Ираном и Россией. Они хотят, чтобы Сирия была, как остальные страны региона, то есть чтобы она стала одним из инструментов внешней политики США, с одобрения Израиля», — считает министр.

8 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о сходке террористов в Идлибе с участием местных координаторов «Белых касок». В ходе встречи якобы был утвержден сценарий провокации с использованием химоружия, которая якобы должна состояться вечером следующего дня в Идлибе.

В этот же день ВВС США обстреляли населенный пункт Хаджин фосфорными боеприпасами, что вызвало мощные пожары. Как отметили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.