Последний рывок

Главная роль в создании органа, который займется созданием новой конституции Сирии, отведена России, Ирану и Турции. Представители трех стран 10 сентября прибудут на переговоры со спецпосланником ООН Стаффаном Де Мистурой в Женеве. Об этом «Известиям» заявил представитель руководства «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль. Политик отметил, что конституционная комиссия должна быть сформирована уже в ближайшее время. Кроме того, на 14 сентября намечена встреча Стаффана Де Мистуры с представителями «малой группы» по Сирии. Участие в этих переговорах «Известиям» подтвердили в дипломатических ведомствах США, Франции и Германии.

При наличии единого мнения по вопросам формирования конституционной комиссии между странами-гарантами астанинского процесса в Женеве подготовительный процесс можно будет считать практически завершенным, заявил «Известиям» Кадри Джамиль.

— Окончательное решение Де Мистуры будет зависеть от консенсуса всех сторон «астанинского процесса» — России, Турции и Ирана. Если они договорятся, то конституционная комиссия увидит свет. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура играет в этом лишь роль «дирижера», он определяет не всё, — сообщил сирийский оппозиционер.

Пока существуют «отдельные трудности» с формированием окончательного списка будущих членов комиссии, отметил он. При этом Кадри Джамиль выразил надежду, что на встречах в Женеве в понедельник и вторник будет внесена общая ясность и состав будет сформирован уже к концу месяца.

— Комиссия должна состоять из трех частей. Треть — правительство, треть — оппозиция, треть — гражданское общество. Есть некоторые проблемы с формированием списка от оппозиции, но этот вопрос можно решить в первую очередь в формате «астанинского процесса», — продолжил Кадри Джамиль. — Есть сложности с составлением списка представителей от гражданского общества. Стаффану Де Мистуре осталось выбрать еще 15 человек из 50 представителей. Я думаю, при наличии политической воли не будет никаких препятствий к тому, чтобы достичь успеха на предстоящих встречах 10 и 11 сентября. Я надеюсь, что конституционная комиссия появится уже в этом месяце.

Тем временем спецпосланник ООН Стаффан Де Мистура после встреч с представителями государств «астанинского формата» намеревается провести переговоры с так называемой «малой группой» стран. Встреча в Женеве запланирована на 14 сентября.

— Спецпосланник намерен воспользоваться этой возможностью, чтобы обсудить с представителями этих стран продвижение политического процесса, в том числе усилия ООН по созданию конституционной комиссии, — рассказала глава пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

В дипломатических ведомствах США, Франции и Германии, входящих в «малую группу», «Известиям» подтвердили участие своих представителей во встрече в Женеве. Все три государства выразили полную поддержку усилиям Стаффана Де Мистуры и ООН по продвижению политического процесса в Сирии.

В Госдепартаменте «Известиям» заявили, что с их стороны во встрече будут участвовать спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн. Посольство ФРГ в Москве также подтвердило присутствие немецкой делегации на переговорах, заявив, что в них будут участвовать высокопоставленные представители министерства иностранных дел Германии. Французский МИД тоже подтвердил «Известиям» свое присутствие в Женеве 14 сентября.

Решение о формировании конституционной комиссии было принято по итогам конгресса национального диалога Сирии, который прошел 30 января в Сочи. Участие в нем приняли представители сирийского правительства, оппозиции и гражданские активисты. На полях конгресса выступил и спецпосланник ООН Стаффан Де Мистура.

Участники встречи в Сочи согласовали заявление о принципах будущего устройства Сирии, предполагающих уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

Так называемая «малая группа» стран по Сирии была сформирована в апреле 2018 года. В нее вошли США, Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия и Иордания. В течение нынешнего года переговоры Стаффана Де Мистуры с представителями «малой группы» не раз проходили сразу после консультаций со странами «астанинского формата».